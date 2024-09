OL ‍: Anthony Lopes et Aulas, l'accord secret

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Poussé dans les tribunes, Anthony Lopes ne jouera probablement pas une seule seconde durant sa dernière année de contrat avec l'Olympique Lyonnais. Mais le gardien lyonnais a pris des intérêts dans l'avenir.

La situation d'Anthony Lopes provoque une forte dissension au sein des supporters de l'OL, puisque tandis que les Bad Gones soutiennent toujours celui qui a été un des leurs dans ses jeunes années, les fans issus des réseaux sociaux sont plus violents à l'encontre du joueur arrivé en fin de contrat et qui n'est pas parti. Avec un salaire annuel autour de 4 millions d'euros, Anthony Lopes peut vivre sereinement son ultime année à l'Olympique Lyonnais, mais le compétiteur qu'il est doit forcément se morfondre d'être désormais un indésirable et d'être placardisé par Pierre Sage, lequel a fait de Lucas Perri le gardien titulaire indiscutable. Mais ce dimanche, se confiant dans La Tribune Dimanche, Jean-Michel Aulas fait une confidence sur Anthony Lopes, un joueur que l'ancien propriétaire affectionne beaucoup.

Anthony Lopes a des parts dans la LDLC Arena

Tellement fier de continuer à maintenir l’excellence de la LDLC Arena et de regrouper des institutions de premier plan pour offrir des expériences exceptionnelles aux amateurs de sports et de spectacles ! pic.twitter.com/bsKRly9dOu — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) June 6, 2024

En effet, dans l'hebdomadaire, Jean-Michel Aulas reconnaît qu'il apprécie le gardien de but de 33 ans, au point même d'avoir accepté une demande de ce dernier. « Il y a évidemment des joueurs pour qui j’ai beaucoup d’affection : Anthony Lopes qui n’est malheureusement plus dans le groupe, a d’ailleurs demandé à être actionnaire de l’Arena et on le lui a concédé », avoue l'ancien boss de l'Olympique Lyonnais, qui a racheté à John Textor pour 160 millions d'euros la salle qu'il avait lui-même fait construire. L'actuel propriétaire de l'OL sera heureux d'apprendre qu'une partie de ce qu'il verse au gardien de but international portugais servira à faire fonctionner la salle installée dans OL Vallée. Et cela confirme aussi qu'Anthony Lopes ne sera jamais très loin de son club formateur, même s'il part de Lyon au mercato d'hiver, ce qui semble peu probable, mais surtout l'été prochain.