OL : Ancelotti remet le Real sur Aouar

Dans : OL.

En fin de contrat en juin 2023, Houssem Aouar pourrait être vendu cet été par l’OL avant que sa valeur marchande ne s’effondre totalement.

Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais sort d’une saison contrastée avec huit buts et quatre passes décisives, mais surtout des problèmes physiques récurrents. Il ne fait aucun doute pour l’OL que le moment est venu de vendre Houssem Aouar, qui a fait le tour de la question dans son club formateur. L’été dernier, la Juventus Turin était proche de rafler la mise en recrutant l’international français, mais l’opération a finalement capoté en raison du refus de Federico Bernadeschi de faire le chemin inverse. Qu’en sera-t-il dans les semaines à venir ? La Juventus Turin surveille toujours le dossier, mais le départ d’Andrea Pirlo a refroidi cette piste. En revanche, le changement d’entraîneur au Real Madrid n’a pas diminué l’intérêt des Merengue pour le milieu offensif lyonnais.

La Juve se retire, pas le Real Madrid

En effet, Fichajes.net indique que Carlo Ancelotti, successeur de Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid, est intéressé par le profil d’Houssem Aouar. L’ancien entraîneur d’Everton a conscience qu’il faut recruter un ou deux milieux de terrain au Real Madrid afin de redynamiser ce secteur de jeu, où les tauliers tels que Toni Kroos et Luka Modric vieillissent et ne peuvent plus jouer 50 matchs par an à haute intensité. Pour l’heure, aucun tarif n’a en revanche filtré en ce qui concerne le potentiel transfert d’Houssem Aouar, que l’OL ne laissera certainement pas filer pour une somme inférieure à 25 ME. Par ailleurs, le média espagnol nous apprend que le Real Madrid a également des vues sur Timo Werner, peu en réussite à Chelsea cette saison malgré la confiance accordée par Thomas Tuchel. La question de l’avenir de Gareth Bale, encore sous contrat pour une saison, va également se poser. Carlo Ancelotti, qui le connait très bien, pourrait être tenté de le relancer.