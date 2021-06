OL : Aouar prochain départ, c’est écrit

Dans : OL.

Après le départ de Memphis Depay (libre), l’Olympique Lyonnais pourrait enregistrer celui d’Houssem Aouar au mercato.

A quoi va ressembler le mercato estival de l’OL ? A ce jour, difficile de le dire tant les incertitudes sont nombreuses. Au rayon des arrivées, les Gones ont déjà ficelé les signatures de Damien Da Silva (Rennes) et d’Henrique Silva (Vasco de Gama), libres. Mais au niveau des départs, difficile de lire l’avenir et de prédire ce qui se passera entre juin et août. En fin de contrat, Memphis Depay ne prolongera pas, c’est une certitude. L’attaquant néerlandais pourrait être imité par Joachim Andersen, en partance pour la Premier League. Mais selon La Provence, le prochain départ que l’OL devrait enregistrer sera celui d’Houssem Aouar, qui dispose d’un bon de sortie de la part de Jean-Michel Aulas depuis un an.

« A Lyon, la star Memphis Depay a déjà fait ses valises. Le milieu Houssem Aouar pourrait aussi le suivre. A peine arrivé, Bosz doit se décider au sujet de Moussa Dembélé (Atlético de Madrid), Joachim Andersen (Fulham) et Jeff Reine-Adelaïde, trois joueurs que l’OL a prêté la saison dernière » écrit le quotidien sudiste, pour qui le mercato de l’Olympique Lyonnais comporte énormément d’incertitudes à ce stade. En ce qui concerne Houssem Aouar, difficile cependant de prédire son avenir et de savoir où il évoluera la saison prochaine. La Juventus Turin a longtemps tenu la corde, mais Andrea Pirlo a été renvoyé et Massimiliano Allegri a repris les commandes de l’équipe. Manchester City était également intéressé il y a quelques mois, mais ne semble plus vraiment sur le dossier. Enfin, le PSG a toujours suivi l’évolution de la situation d’Houssem Aouar, sans pour autant passer concrètement à l’action avec une offre soumise à l’OL. Il sera également intéressant de connaître le prix fixé par Jean-Michel Aulas pour le potentiel transfert d’Houssem Aouar cet été.