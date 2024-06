OL ‍: Alvero s'en va, Lyon touche 4,7 millions

Dans : OL.

Claude Dautel

Après seulement six mois passés à l'OL, Skelly Alvero avait été prêté au Werder Brême lors du mercato d'hiver. Le milieu de terrain est définitivement transféré, le club allemand ayant levé l'option d'achat.

« Arrivé à l’OL en juillet 2023 en provenance de Sochaux, le milieu de terrain de 22 ans avait rejoint le Werder Brême en janvier dernier lors du mercato hivernal sous la forme d’un prêt payant de 250.000 euros. Le club allemand, qui a terminé neuvième en Bundesliga, a décidé d’exercer son option d’achat fixée à un montant total de 4,750 ME, auquel pourra s’ajouter un maximum de 1,5 ME de bonus, ainsi qu’un intéressement complémentaire de 15 à 20 % pour l’Olympique Lyonnais selon la plus-value réalisée en cas d’un éventuel futur transfert. L'Olympique Lyonnais tient à remercier Skelly Alvero et lui souhaite une très bonne continuation pour la suite de sa carrière en Bundesliga », précise l'Olympique Lyonnais dans un communiqué.