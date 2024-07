OL ‍: Alejandro Gomez Rodriguez à Lyon, c'est fait ‍!

Dans : OL.

C'est l'un des espoirs les plus suivis d'Europe, même s'il ne faut pas s'emballer, mais Alejandro Gomez Rodriguez s'apprête à rejoindre l'Olympique Lyonnais dans les prochains jours.

Même s'il ne s'agit pas de renforcer l'effectif de Pierre Sage, la venue de Alejandro Gomez Rodriguez, jeune attaquant de 16 ans de Southampton, est tout de même un petit événement. En effet, plusieurs clubs de Premier League et de Serie A suivaient de près celui qui a été international chez les jeunes avec le Portugal, l'Angleterre et le Venezuela, mais c'est finalement l'Olympique Lyonnais qui a raflé la mise. Selon Hugo Guillemet et Fabrizio Romano, Alejandro Gomez Rodriguez va arriver en milieu de semaine à l'OL afin de passer la traditionnelle visite médicale, puis signer son nouveau contrat jusqu'en 2027 avec une option pour deux ans de plus.

L'OL fait une belle pioche en Angleterre

Pour s'offrir le jeune attaquant des Saints, le club de John Textor n'aurait déboursé que 180.000 euros, soit les indemnités de formation redevables à Southampton, club qui fait son retour en Premier League cette saison. L'OL souhaite avec cette signature avoir des jeunes joueurs capables de venir s'installer au plus haut niveau à l'avenir, et comme le précise notre confrère de L'Equipe, cela n'était pas le cas dans cette catégorie d'âge. La venue de Alejandro Gomez Rodriguez est donc une très bonne pioche, même s'il ne faut pas trop s'enflammer concernant un joueur aussi jeune et qui a encore tout à prouver dans les saisons qui viennent.