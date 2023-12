L’OL va en mettre plein la vue à l’OM

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL joue très gros ce mercredi soir en match en retard à Marseille. Pour les supporters lyonnais, il sera très difficile de reconnaitre leur équipe au premier coup d'oeil.

Rarement un choc entre l’OM et l’OL n’aura concerné deux équipes autant en difficulté à l’approche de la mi-saison. Officiellement, avec certes un match en moins des deux côtés, cette rencontre opposera le 9e au dernier de Ligue 1. Malgré cela, le Vélodrome sera plein à craquer et la tension sera à son paroxysme pour une rencontre prévue en octobre et qui avait été annulée suite à l’agression subie par le bus de la délégation lyonnaise, et la blessure sérieuse de son entraineur Fabio Grosso.

Un maillot qui va flasher pour l'OL

La sécurité déployée pour que ce match se passe bien sera maximale, tant les instances et les officiels auront cette seule rencontre de Ligue 1 de la semaine dans le viseur. Le plan sportif sera aussi capital vue l’état de forme global des deux équipes. Et pour cette rencontre, l’OL a décidé de changer ses habitudes, mais pas seulement au niveau de l’hôtel réservé ou du trajet de son bus. En effet, l’OL a confirmé qu’un maillot spécial serait porté par ses joueurs pour cette occasion, et il sera bien particulier. Ce maillot « third », qui n’est donc pas souvent porté puisqu’il était par le passé réservé aux matchs européens, sera en effet multicolore, avec des couleurs vives en verticales pour faire un effet tableau. Il y a en effet du Vassily Kandinsky dans cette tenue qui risque de faire réagir les spectateurs et téléspectateurs et qui s'est laissée deviner dans la dernière page du journal local Le Progrès.

« Chaque couleur, chaque forme a été pensée dans une recherche d’équilibre et vise à capturer l’essence des clubs et la frénésie urbaine », explique l’artiste sollicité pour ce design, et qui se nomme Poter. Pas sûr que le club ou la ville s’y retrouvent, mais l’OL espère bien en mettre plein la vue à l’OM avec ses supporters avec ce maillot. En espérant en faire de même sur le terrain pour les joueurs de Pierre Sage.