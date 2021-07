OL : Accord Lyon-Crystal Palace pour Andersen !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais et Crystal Palace se sont entendus sur le transfert de Joachim Andersen, le défenseur danois va s'engager pour 5 ans avec le club anglais.

Le transfert de Joachim Andersen de l’Olympique Lyonnais vers Crystal Palace est désormais bouclé, puisque ce dimanche L’Equipe et le média danois BT confirment les infos du Progrès qui annonçait que le défenseur prêté la saison passée à Fulham allait rejoindre le club londonien entraînée par Patrick Vieira. En vacances en Grèce, le joueur a déjà passé sa visite médicale et il devrait être présenté par le club londonien dans les prochains jours. Hugo Guillemet précise que pour s’offrir l’ancien joueur de la Sampdoria, les Eagles vont signer un chèque de 16 millions d’euros plus des primes qui peuvent porter le prix des transferts à hauteur de 20 millions d’euros, tandis qu’en Norvège on évoque plutôt 22ME plus 5ME de bonus. Pas besoin d’avoir un diplôme de comptable pour constater que niveau amortissement l’OL n’a pas fait une si mauvaise affaire dans ce deal, puisque Joachim Andersen avait été acheté pour 26ME il y a deux ans. A l’époque, Juninho venait de prendre les commandes du secteur sportif de Lyon, ce dernier revenant dans la capitale des Gaules avec Sylvinho.

Maintenant que l’Olympique Lyonnais s’est séparé du défenseur danois, lequel n’avait pas du tout convaincu lors de son unique saison en Groupama Stadium, il reste à savoir si Juninho va compenser ce départ. Et le quotidien sportif précise que cela ne sera pas le cas, Peter Bosz estimant avoir ce qu’il faut dans son effectif, et notamment Castello Lukeba, une des révélations des matchs de préparation de l’OL. Cependant, cette opération va donner de l'oxygène au club de Jean-Michel Aulas, l'impact du fiasco Mediapro, de l'absence de public dans les stades et de la non-qualification pour la Ligue des champions étant lourd. Et elle doit aussi permettre d'accélérer dans le dossier André Onana, prochain grand renfort annoncé proche de Lyon.