OL ‍: Abonnée au banc, cette recrue veut faire craquer Sage

Par Corentin Facy

Prêté par Rennes à l’OL dans la dernière ligne droite du mercato pour compenser le départ de Mamadou Sarr à Strasbourg, Warmed Omari n’a toujours pas disputé la moindre minute sous les couleurs lyonnaises.

Régulièrement utilisé à Rennes ces dernières années, Warmed Omari totalise déjà 97 matchs avec les professionnels du haut de ses 24 ans. C’est un joueur prometteur que l’Olympique Lyonnais a récupéré en prêt dans la dernière ligne droite du mercato l’été dernier, avec néanmoins la réputation de commettre quelques grossières erreurs de concentration.

Dans la hiérarchie des défenseurs centraux, Pierre Sage considère clairement Niakhaté, Mata et Caleta-Car comme des joueurs importants… à tel point que l’entraîneur de l’OL n’a pas accordé une seule minute de jeu à Omari depuis le début de la saison. La situation est inquiétante pour l’international comorien, qui a néanmoins profité de la trêve internationale pour faire le plein de temps de jeu et de confiance.

Omari brille avec les Comores avant de revenir à l'OL

Omari a joué deux fois 90 minutes contre la Tunisie vendredi puis mardi en matchs éliminatoires de la CAN et a réalisé deux belles prestations. Avec un seul but encaissé en deux matchs, les Comores ont fait preuve d’une belle solidité défensive et le défenseur de l’OL a contribué à ces bons résultats (victoire 1-0 et match nul 1-1). « Ses bonnes prestations en sélection pourraient-elles pousser Pierre Sage à lui donner quelques minutes au Havre dimanche ? » se demandent nos confrères du site Olympique et Lyonnais, lesquels aimeraient sans doute voir Omari à l’oeuvre afin de se faire un avis sur le joueur prêté par le Stade Rennais.

Avec l’enchaînement des matchs et notamment l’Europa League en plus du championnat, le défenseur prêté par Rennes aura certainement sa chance à un moment. Mais au vu de la faible confiance que lui accorde Pierre Sage, Warmed Omari n’aura pas vraiment le droit à l’erreur lorsqu’il sera aligné par le coach des Gones.