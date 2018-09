OL : A quelques jours du match, Lyon accepte la sanction de l’UEFA

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le match de mardi entre Lyon et Donetsk en Ligue des Champions se jouera à huis-clos. Après une première décision confirmée en appel, l’OL a décidé d’accepter la sanction infligée par l’UEFA pour le comportement de ses supporters en marge de la rencontre entre l’OL et le CSKA Moscou la saison passée. Le temps manque pour effectuer un dernier appel et contester cette décision devant un tribunal suisse, ce qui oblige donc le club rhodanien à fermer son stade aux supporters pour la réception du club ukrainien. Néanmoins, l’OL tenu à faire savoir qu’il n’acceptait toutefois pas cette sanction pour des actes que le club juge en dehors de son domaine de compétence.

« L’Olympique Lyonnais a reçu ce mercredi 26 septembre les attendus de la décision de la commission d’appel de l’UEFA. Etant donné le délai restant avant le prochain match de Champions League, contre le Shakhtar FC, le mardi 2 octobre à 21h00, l’OL prend acte de cette décision et informe ses supporters que ce match se déroulera donc à huis clos. Le club réfléchit par ailleurs aux actions possibles de recours, afin que sa responsabilité ne puisse plus être engagée à l’avenir pour des troubles à l’ordre public à l’extérieur du stade sur le domaine public où le club n’a pas le droit d’intervenir. En parallèle, le club continuera à tout mettre en œuvre pour optimiser la sécurité de tous au Groupama Stadium, ainsi que pour identifier et condamner les éventuels fauteurs de trouble », a fait savoir l’OL, qui a annoncé que les détenteurs de « PASS » pour les trois matchs de poule de Ligue des Champions seront contactés pour un dédommagement.