OL : A Lyon c'est all star game estime Traoré

Dans : OL, Ligue 1.

Arrivé cet été en provenance de Chelsea, Bertrand Traoré réalise un début de saison mitigé à l’Olympique Lyonnais.

Malgré ses qualités de percussion, l’ailier burkinabé est moins en vue que certains coéquipiers à l’image de Marcelo, Mariano Diaz ou bien sûr Nabil Fekir. Revenu à son meilleur niveau, l’international français cartonne cette saison, lui qui totalise 9 buts et 3 passes décisives en Ligue 1 avant la 12e journée. Mais il faut croire que le capitaine lyonnais ne crève pas suffisamment l’écran puisque Traoré ne voit aucun Gone au-dessus du lot.

« Le Lyonnais qui m’impressionne le plus ? Euuuuuh… Je ne peux pas citer un nom, a répondu l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam à Onze Mondial. C’est impossible. Il y a tellement de joueurs qui impressionnent dans cette équipe. Je pourrais dire Fekir, Mariano, Marcelo, Lopes, Kenny (Tete), Marçal, Morel, Lucas (Tousart)… Je pourrais citer toute l’équipe. »

« On impressionne en équipe »

« Je ne peux pas sortir un joueur comme ça. Je pense qu’on impressionne en équipe. C’est le travail collectif qui paie même si on n’est pas encore au top. On bosse bien ensemble, on ferme bien les espaces, on a un bloc bien regroupé… C’est pour ça qu’on arrive à faire la différence de temps en temps individuellement », a expliqué Traoré, qui n’a peut-être pas envie de vexer certains partenaires.