OL : 5-0 face au PSG, pourquoi Aulas n'a pas dit un mot

Très présent auprès de son effectif quand les résultats ne sont pas à la hauteur, Jean-Michel Aulas n’a pas dit un mot à son groupe après la défaite 5-0 face au PSG, pour le dernier match avant la trêve internationale.

Pourtant, ce lourd revers éloigne l’Olympique Lyonnais des premières places, même si la saison est encore longue et qu’il y avait une amélioration dans les matchs précédents. Mais pour le président rhodanien, c’est le scénario du match et les injustices pendant la rencontre qui l’ont rapidement fait passer à autre chose. Les joueurs de Bruno Genesio ont ainsi échappé à un savon qu’ils n’auraient pas pu éviter en temps normal.

« Déjà, on a pleuré nos blessés. Et j’ai laissé tout le monde tranquille. On a pris 5-0 alors que l’on a affiché des stats ambitieuses au bout d’une heure. Les faits de match nous ont été totalement contraires. Une main du PSG n’est pas sifflée dans la surface, on a eu un blessé sérieux (Fekir). Neymar n’a pas été sanctionné pour une faute énorme sur Rafael. Alors, on ne traite pas le sujet de la même manière. J’ai été malheureux et peiné par ce match et pour une fois la trêve est venue à notre secours. Car il fallait décompresser et se redonner les convictions pour bien aborder la réception de Nîmes vendredi », a prévenu Jean-Michel Aulas dans les colonnes du Progrès. Face à un promu gardois qui tire la langue, les Lyonnais seront en tout cas bien inspirés d’aller chercher les trois points, s’ils ne veulent pas voir le podium commencer à s’éloigner.