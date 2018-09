OL : Pourquoi Lyon n'a pas surpayé Dembélé, bien au contraire !

Dans : OL, Mercato.

En difficulté sur la fin du marché des transferts, l’Olympique Lyonnais a mis le paquet pour recruter un avant-centre dans la dernière ligne droite.

Pour convaincre le Celtic Glasgow de lâcher Moussa Dembélé, il a fallu aligner 22 ME, et profiter du forcing du joueur face au club écossais pour recruter l’international espoir français. Un effort pas très raisonnable ? Rien de tout cela selon Seko Fofana, qui fut le coéquipier de Dembélé à Fulham, et suit depuis longtemps la carrière du néo-Lyonnais. Pour lui, Lyon en aura pour son argent, et même plus.

« Je suis surpris que des clubs ne soient pas venus le prendre avant. On m’a dit que c’était 20 ME pour Lyon mais Moussa vaut le double au minimum ! C’est un attaquant complet, il peut mettre des buts de la tête, du gauche, du droit et défendre. Il remise, est propre techniquement, grand, costaud... », s’enflamme le milieu de terrain actuellement à l’Udinese, dans les colonnes de L’Equipe. Un portrait flatteur qui devrait mettre l’eau à la bouche aux supporters lyonnais, qui savent que Dembélé va devoir se faire sa place au cœur d’une attaque qui mise tout sur Memphis Depay et Bertrand Traoré ces dernières semaines.