OL ‍: 163ME arrivent dans les caisses, merci Aulas

Lentement mais sûrement, John Textor avance dans le dossier de la LDLC Arena. La salle omnisports financée par OL Groupe sera bientôt dans les mains de Jean-Michel Aulas. L'ancien patron de l'OL peut notamment compter sur l'aide de son fils pour finaliser cet achat.

Dans la folle fin de saison de l'OL, l'avenir de la LDLC Arena n'a pas été négligé. La nouvelle salle omnisports située à Décines et financée par le club rhodanien doit être vendue incessamment sous peu. Cela aurait même du se faire dès le 31 mai puisque les négociations devaient se conclure à cette date. Ancien président de l'OL, Jean-Michel Aulas est le mieux placé pour acquérir la LDLC Arena. La salle de concert, aussi utilisée en basket avec l'ASVEL, est issue d'un projet lancé par Jean-Michel Aulas lui-même il y a quelques années. Malgré le retard pris dans la vente de l'enceinte, l'ancien président du club rhodanien tient bien à la récupérer rapidement.

L'OL va toucher 163 ME dans quelques jours

C'est ce que confirme Le Progrès qui rassure les supporters lyonnais, intéressés par la bonne opération financière qui attend l'OL. Le quotidien régional révèle que la cession va se faire dans les prochains jours. Les quelques jours de retard de l'opération sont dus à la rédaction des accords qui fut plus longue que prévu. John Textor et OL Groupe vont céder la LDLC Arena à Holnest, la Holding de Jean-Michel Aulas pour une somme de 163 millions d'euros.

Une coquette somme alors que la LDLC Arena avait coûté 141 millions d'euros à l'OL lors de la construction. Pour réussir son coup, Jean-Michel Aulas a reçu le soutien de plusieurs investisseurs rhodaniens mais aussi de son propre fils Alexandre. Ce dernier a piloté les dernières phases de l'opération via Holnest. De quoi se dire qu'en venant à la LDLC Arena, on sera plus que jamais en territoire aulasien.