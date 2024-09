OL ‍: 100ME ou pas, la DNCG ne punira pas Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mercato estival s'est terminé et l'Olympique Lyonnais est loin d'avoir vendu pour 100 millions d'euros de joueurs. L'OL n'a rien à craindre de la DNCG.

C'est une somme colossale qui est revenue comme une ritournelle durant tout l'été, lors de son passage devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, John Textor aurait promis de vendre pour 100 millions d'euros de joueurs lors de ce mercato, sous peine de voir l'Olympique Lyonnais être sanctionné. Et forcément, après la fin du marché des transferts, il est évident que le propriétaire américain de l'OL n'a pas du tout atteint cette barre des 100ME, le bilan étant même largement négatif puisque les rentrées liées à la cession de plusieurs joueurs n'ont même pas atteint la moitié de cette promesse. Sauf que du côté de l'Olympique Lyonnais, on est tranquille avant le prochain rendez-vous avec la DNC, car le timing n'est pas celui qui a été annoncé un peu partout.

L'OL a du temps pour vendre des joueurs

🚨 Wilfried Zaha sera 🔴&🔵jusqu’à la fin de la saisonhttps://t.co/qioSID0SOR pic.twitter.com/VEx0JmjJsZ — Olympique Lyonnais (@OL) August 30, 2024

Si effectivement l'Olympique Lyonnais s'est engagé à vendre pour 100 millions d'euros de joueurs, il peut le faire sur la totalité de la saison 2024-2025, ce qui inclu le mercato hivernal 2025, mais aussi le mois de juin 2025, une fois la saison terminée. On s'en souvient, Jean-Michel Aulas était le spécialiste des ventes au tout dernier moment pour équilibrer les comptes de l'OL, la cession le 30 juin 2018 de Willem Geubbels pour 20 millions d'euros à l'AS Monaco, une énorme somme à l'époque, en est un exemple parmi d'autres. John Textor n'a donc pas du tout de pression à cet instant de la saison, et forcément, si son club décroche un ticket pour la Ligue des champions, la DNCG sera encore plus tolérante. Reste que le propriétaire de l'Olympique Lyonnais aurait tout de même intérêt à laisser sa cellule recrutement travailler de manière indépendante sans vouloir imposer quelques renforts de son choix, tel Wilfried Zaha que Textor a fait venir de sa propre initiative, ou rendre service à d'autres clubs en surpayant des renforts. Mais ça, la DNCG n'aura rien à y redire.