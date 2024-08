OL ‍: 100 ME de ventes, Textor a gagné ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato est à l’arrêt dans le sens des arrivées à l’OL, car John Textor doit réussir à dégraisser pour un total de 100 millions d’euros. Un objectif ambitieux, mais loin d’être impossible à réaliser.

Il y a quelques semaines, John Textor a fait une promesse audacieuse à la DNCG afin d’éviter toute sanction de la part du gendarme financier du football français. Le patron de l’Olympique Lyonnais a promis de vendre pour 100 millions d’euros cet été, un objectif qui semble ambitieux et difficile à tenir. L’été dernier, l’OL s’est déjà séparé de ses deux plus grosses valeurs marchandes, à savoir Castello Lukeba et Bradley Barcola, et réussir à vendre pour un total de 100 millions d’euros relèverait de l’exploit. Si l’on se fie aux chiffres officiels, l’Olympique Lyonnais est pour l’instant à 24,25 millions d’euros de ventes grâce aux départs de Jake O’Brien et de Skelly Alvero.

L'optimiste règne à l'OL sur le volet des ventes

Il manque donc un peu plus de 75 millions d’euros pour atteindre les objectifs présentés à la DNCG. Mission impossible ? Pas pour John Textor, qui a plus d’un atout dans sa manche pour y parvenir selon le compte Media Gones, qui a tenu à rassurer ses 11.000 abonnés sur la faculté du club rhodanien à tenir sa promesse face aux instances. « On est à environ 30 ME je crois (24 ME en réalité). Tu peux rajouter 15 ME de Cherki. L’OL cherche à vendre Caqueret qui a des touches en Angleterre on va dire 20-22 ME ça fait déjà presque 65-70 ME. On s’en rapprochera, Kumbedi 6-7 ME, Diomandé 4-5 ME, Orban 10-12 ME et Lepenant 2-3 ME quasi officiel à Nantes » a publié le compte communautaire lyonnais.

L’inquiétude est donc à relativiser du côté de l’OL, où la situation est sous contrôle. Il va en revanche falloir accélérer car si les joueurs à forte valeur marchande existent au sein de l’effectif, il ne reste plus que trois semaines pour finaliser leur transfert. Or, les dossiers Cherki et Caqueret, ceux susceptibles de rapporter le plus d’argent, patinent. Le milieu offensif de l’Equipe de France olympique n’a toujours pas été vendu au Borussia Dortmund, qui a mis son transfert en stand-by. Caqueret de son côté a des touches en Allemagne et en Angleterre, mais n’a toujours reçu aucune offre. Il reste du temps avant de paniquer et l’espoir existe, mais l’Olympique Lyonnais va rapidement devoir vendre certains joueurs pour rassurer tout le monde… y compris la DNCG.