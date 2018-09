OL : 1,5ME volés chez Memphis Depay en plein Lyon-Nice !

Dans : OL, Ligue 1.

Memphis Depay se souviendra longtemps de ce vendredi 31 août 2018, et pas seulement pour la défaite de l'Olympique Lyonnais face à Nice. En effet, l'AFP annonce ce samedi matin que pendant que l'attaquant néerlandais jouait sur la pelouse du Groupama Stadium, des cambrioleurs se sont attaqués avec succès à son domicile. Et les malfrats n'auraient pas fait dans la dentelle puisque des proches du dossier annoncent un butin autour de 1,5ME. Un montant que la police n'a pas encore confirmé, mais qui devrait être très important. Ce n'est pas une nouveauté et c'est logique, les voleurs regardent avec précision le calendrier de Ligue 1 quand ils s'attaquent aux footballeur de notre Championnat, Memphis Depay n'étant pas le premier à subir ce genre de problème.