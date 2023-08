Officiel ‍: L’OL vend Lukeba à Leipzig et s’explique

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Sans surprise, l’Olympique Lyonnais a officialisé le départ de Castello Lukeba au RB Leipzig. Le défenseur central fait l’objet d’un transfert à 34 millions d’euros bonus compris, avec 20% sur une éventuelle plus-value. Dans son communiqué, le club rhodanien a également expliqué sa décision d’ouvrir la porte à son jeune talent.

« Au cours d’une rencontre avec John Textor en début de semaine à Lyon, Castello Lukeba n’a pas souhaité répondre favorablement à une nouvelle prolongation de son contrat qui courait initialement jusqu’en juin 2025 et a rappelé son souhait de quitter son club formateur dès cette intersaison pour rejoindre le RB Leipzig, peut-on lire sur le site officiel des Gones. Devant la position de son défenseur qui n’était plus concerné par le projet sportif du club, l’Olympique Lyonnais a pris acte de cette décision et a fini par accepter d’ouvrir les négociations avec le troisième du dernier championnat de la Bundesliga. »

« (…) L’Olympique Lyonnais regrette de ne pas avoir pu conserver Castello Lukeba dans son effectif mais rappelle ne vouloir s’entourer que de joueurs pleinement investis et déterminés dans son projet sportif afin de réussir la meilleure saison possible », a conclu l’OL, qui s'était dans un premier temps engagé à conserver ses meilleurs jeunes.