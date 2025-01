Officiel ‍: L’OL vend Gift Orban à Hoffenheim pour 10 ME

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Débarqué à Lyon il y a un peu moins d’un an en provenance de La Gantoise contre un chèque de 14 millions d’euros, Gift Orban ne portera plus le maillot de l’OL. Puisque ce jeudi soir, le club lyonnais a officiellement annoncé le transfert de l’attaquant nigérian à Hoffenheim.

Lire le communiqué ⤵️https://t.co/n1lKTykXrn — Olympique Lyonnais (@OL) January 2, 2025

« L’Olympique Lyonnais annonce le transfert de son attaquant Gift Orban au club allemand d’Hoffenheim. Le montant de l’opération s’élève à 9 M€, accompagné d’un bonus maximum de 3 M€ (dont 1 M€ garanti) et d’un intéressement de 7,5 % sur la plus-value d’un potentiel futur transfert. Recruté lors du dernier mercato hivernal en provenance du club belge de La Gantoise, Gift Orban a disputé 21 rencontres avec l’OL en 2024. Auteur de 5 réalisations, le jeune attaquant nigérian de 22 ans s’est notamment distingué en début de saison avec un doublé décisif contre Strasbourg, offrant une victoire spectaculaire (4-3) à son équipe. En quête d’un nouveau défi sportif et désireux d’explorer de nouveaux horizons, il a choisi de poursuivre sa carrière en Bundesliga marquant ainsi une étape supplémentaire dans son parcours après des expériences en Norvège, en Belgique, et en France. L’Olympique Lyonnais souhaite beaucoup de réussite à Gift dans cette nouvelle aventure en Allemagne », peut-on lire dans le communiqué publié par l’OL.

Willkommen im Kraichgau, Gift 👋



Gift #Orban wechselt von Olympique Lyon zur TSG und unterschreibt in Hoffenheim einen langfristigen Vertrag. — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) January 2, 2025

Plus trop dans les plans de Pierre Sage cette saison, sachant que le coach lyonnais préfère Alexandre Lacazette ou Georges Mikautadze, Orban va donc découvrir le championnat allemand en 2025. Il représente le troisième départ majeur du côté de Lyon durant ce mercato hiver, après Anthony Lopes (Nantes) et Jeffinho (Botafogo). Le dégraissage de l’effectif se poursuit donc du côté du Groupama Stadium, alors que l'OL doit encaisser plusieurs dizaines de millions d’euros avant la fin du mois de janvier pour aborder le prochain passage devant la DNCG avec tranquillité.