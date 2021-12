Monchi affronte Lyon pour Sardar Azmoun !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le flou règne toujours dans le dossier Sardar Azmoun, l'attaquant iranien que l'Olympique Lyonnais pensait avoir convaincu de venir au mercato d'hiver. Monchi, le maître du mercato de Séville est part à Saint-Pétersbourg.

Il y a quelques semaines, L’Equipe annonçait un accord de principe entre Sardar Azmoun et l’Olympique Lyonnais, le quotidien sportif affirmant même que la famille de l’attaquant iranien du Zénith Saint-Pétersbourg avait fait le déplacement jusqu’à la capitale des Gaules pour humer l’ambiance et dénicher un logement. Mais à quelques jours de l’ouverture du marché des transferts, et donc d’un possible accord avec le club russe pour aboutir à la venue d’un attaquant très convoité par Peter Bosz, l’humeur est moins joyeuse. Ces derniers jours, on a parfois évoqué un refus du Zénith de céder un joueur qui sera libre, puis l’intérêt de Newcastle ou bien encore de l’Atalanta, tandis que du côté de l’OL la situation financière s’est singulièrement tendue pour différentes raisons sportives et sanitaires.

Monchi fonce en Russie pour convaincre Sardar Azmoun

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун имеет несколько вариантов продолжения карьеры в Европе, на переговоры в Санкт-Петербург прилетал спортивный директор испанской «Севильи» Рамон Мончи, сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.https://t.co/ZyObzssGzy pic.twitter.com/AKvSsq85vU — Трансферы Зенита (@zenit_transfer) December 29, 2021

Et cette fois c’est un autre concurrent de poids qui est arrivé dans le dossier Sardar Azmoun. Match TV, une chaîne de télévision sportive russe annonce que le célèbre Monchi, directeur sportif du FC Séville et redoutable négociateur, a pris un avion afin de rejoindre Saint-Pétersbourg pour rencontre et discuter avec le buteur iranien. En effet, le club espagnol souhaite recruter Azmoun, mais ce dernier ne semble pas très chaud à l’idée de rejoindre la Liga, préférant, selon le média russe, la Premier League ou la Bundesliga. Match TV évoque l’offre de l’Olympique Lyonnais, mais précise qu’elle ne fait pas du tout l’unanimité au sein du Zénith.