Monaco-Lyon en Chine, c'est non !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'idée de faire jouer le match de Ligue 1 entre l'AS Monaco et l'OLympique Lyonnais en Chine en février prochain a du plomb dans l'aile.

Dans le cadre de la désormais célèbre campagne de promotion du football français en Chine, qui avait servi de prétexte à programmer des matchs de Ligue 1 le dimanche à 13 heures, la Ligue de Football Professionnel envisageait de faire jouer le match retour de Championnat entre Monaco et Lyon, prévu pour le compte de la 23e journée de L1, à Shanghai. Une idée qui avait suscité de nombreux commentaires négatifs, à la fois sur le plan sportif, mais également de la part de ceux qui estimaient que l’exemple donné en matière environnemental n’était pas vraiment au top. « Allons sur Mars », avait même ironisé Bruno Genesio lorsqu’il avait été questionné sur cette programmation exotique. Cependant, il semble déjà acquis que cette délocalisation en Chine de cette rencontre entre Monaco et Lyon ne se fera finalement pas. Jean-Michel Aulas, qui s’est entretenu avec le vice-président du club de la Principauté a confié dans L’Equipes les raisons de l’abandon de ce projet. « Oleg Petrov m'a appelé pour me dire qu'il y avait des difficultés nouvelles au sujet des périodes de quarantaine à observer, et qu'il pourrait y avoir des matches internationaux avant et après la période. C’est plus raisonnable de faire machine arrière », a expliqué le patron de l’Olympique Lyonnais.

Monaco et Lyon n'iront pas en Chine en février 2022

Effectivement, le dirigeant monégasque a confirmé que toutes les planètes n’étaient pas alignées pour que ce Monaco-Lyon se joue à Shanghai en février prochain, même si Oleg Petrov estime toujours que la Ligue 1 doit continuer à réfléchir sur son expansion. « En l'occurrence, je ne pense pas que ce soit possible dans ce cas précis mais il est de notre responsabilité d'étudier toutes les options qui peuvent permettre de promouvoir notre Championnat et son attractivité, comme le font d'ailleurs les autres ligues majeures », précise le vice-président de l’AS Monaco, qui s’est entretenu ce samedi avec Vincent Labrune, le président de la Ligue de Football Professionnel. Cette affiche OL-ASM aura donc lieu très probablement au Stade Louis II, de quoi faire le bonheur des supporters des deux clubs, faute d'emballer les fans chinois de la Ligue 1.