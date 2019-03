Mercato : Pépé a refusé Lyon, il ne regrette rien

Dans : OL, LOSC, Mercato, Ligue 1.

Sous le maillot du Lille OSC, Nicolas Pépé est clairement la grosse révélation de la saison en Ligue 1.

Si le club nordiste est bien parti pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, sachant que le LOSC est solidement attaché sur le podium du championnat, c'est en grande partie grâce à Nicolas Pépé. Deuxième meilleur buteur (17 buts) et deuxième meilleur passeur (8 passes) de la L1, l'international ivoirien réalise un exercice plein, et il fait donc le bonheur de Lille. Mais cette saison XXL, il aurait pu la réaliser du côté de Lyon, puisque le LOSC et l'OL avaient trouvé un accord de 30 ME pour son transfert l'été dernier. Sauf que Pépé avait dit non au président Aulas. Un choix qu'il ne regrette finalement pas.

« Lyon ? Je n’ai pas hésité. Au tout début de la saison, j’ai eu une discussion importante avec le coach Galtier, je lui ai donné ma parole de rester au moins une saison. J'ai tenu ma parole malgré l’offre de l’OL que j’ai donc déclinée. C’est un choix que je ne regrette pas du tout. Quand je commence un truc, j’aime bien le terminer. J'essaye d'aider Lille au maximum. Et puis partir ensuite en hiver, c'est inacceptable », a avoué, sur le Canal Football Club, le Dogue, qui s'apprête à quitter le LOSC pour un très grand club européen dans le cadre d'un transfert record. Tout bénef pour toutes les parties, sauf pour l'OL, qui a loupé une grosse opportunité...