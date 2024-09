Mercato ‍: L'OL a raté cet énorme coup le 30 août

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un milieu de terrain depuis plusieurs semaines, l’OL va recruter Jordan Veretout en tant que joker. Mais l’actuel joueur de l’OM n’était pas la cible n°1 de l’état-major lyonnais à ce poste.

Depuis le début de la saison, le milieu de terrain est identifié comme un secteur de jeu défaillant à l’Olympique Lyonnais. Après les défaites contre Rennes et Monaco, Pierre Sage n’a pas hésité à mettre le doigt sur ce problème, indiquant publiquement que des renforts étaient nécessaires dans l’entrejeu. L’entraîneur de l’OL a été écouté avec la signature de Tanner Tessmann en provenance de Venise et celle à venir de Jordan Veretout. L’ancien Romain va quitter l’OM et rejoindre Lyon pour un peu plus de 4 ME en tant que joker, après la fermeture du mercato.

Un renfort intéressant pour l’OL, qui ne faisait toutefois pas de l’international français sa cible n°1 il y a encore quelques jours. Et pour cause, L’Equipe nous apprend que la priorité de la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais se nommait Gedson Fernandes, international portugais (2 sélections) qui évolue au Besiktas Istanbul, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027. Milieu relayeur, capable de jouer devant la défense ou un peu plus haut sur le terrain, celui qui a porté les couleurs du Benfica Lisbonne était le favori des dirigeants lyonnais, qui espéraient boucler cette signature dans le money-time du mercato.

L'OL voulait Gedson Fernandes

Notre confrère Hugo Guillemet nous apprend que la piste Gedson Fernandes s’est finalement écroulée le 30 août, soit le dernier jour du mercato estival. Une déception pour une partie des supporters lyonnais à la lecture de cette information, même si le board rhodanien a bien réagi avec la signature à venir de Jordan Veretout. Joueur habitué aux joutes européennes et rompu à la Ligue 1, le futur ex-Marseillais a en plus accepté de baisser son énorme salaire pour rejoindre la capitale des Gaules, preuve de sa détermination à l’idée de s’engager en faveur de l’OL. L’officialisation de son transfert est attendue ce mercredi. A priori, Jordan Veretout devrait s’engager pour les deux prochaines saisons à Lyon, soit jusqu’en juin 2027.