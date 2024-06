Mercato ‍: Il se montre contre la France, l'OL le veut

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Le Championnat d'Europe des Nations est l'occasion pour les clubs de découvrir de nouvelles pépites. L'Olympique Lyonnais s'active d'ores et déjà sur le mercato estival et piste un joueur autrichien qui a affronté l'équipe de France.

Les Bleus ont commencé leur Euro avec une victoire 1-0, sur un but contre son camp, comme lors de la dernière édition. Durant cette rencontre, Patrick Wimmer est entré à l'heure de jeu. D'après les informations de Tuttosport, l'ailier autrichien a tapé dans l'œil de l'OL. Le média italien s'est penché sur son cas suite à l'intérêt de la Juventus de Turin pour le joueur de Wolfsburg. Évalué à 15 millions d'euros, Patrick Wimmer est très courtisé, notamment en Bundesliga, par le RB Leipzig mais aussi le Borussia Dortmund, deux clubs qui vont disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Lyon va devoir se montrer persuasif car l'ancien ailier de l'Austria Vienne a une belle cote sur le marché des transferts.

Lyon en concurrence avec la Juve sur Patrick Wimmer

La Juventus aimerait plutôt s'offrir Patrick Wimmer sous la forme d'un prêt, avec une possible option d'achat. Ce qui laisse une chance à l'OL si une offre de transfert est formulée à Wolfsburg. Surtout que l'Autrichien n'a disputé que 13 matchs cette saison en club. Il a été victime d'une blessure et a été éloigné des terrains pendant près de 4 mois. Il a tout de même eu le temps en fin de saison de se remettre en forme pour être appelé par Ralf Rangnick pour disputer l'Euro 2024 en Allemagne. Le club italien surveille également Jadon Sancho et attend les arrivées du gardien Michele Di Gregorio et du milieu de terrain Douglas Luiz. Pour l'OL, il faudra être convaincant, car avec aussi la présence de la Fiorentina, la liste des prétendants pour Patrick Wimmer est longue.