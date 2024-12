Maxence Caqueret et l'OL, c'est fini

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Désormais relégué sur le banc de touche de l'Olympique Lyonnais, Maxence Caqueret devrait jouer ce week-end en Coupe de France l'un de ses derniers matchs avec l'OL.

Sous contrat avec son club formateur jusqu'en juin 2027, après avoir prolongé à l'été 2022, Maxence Caqueret s'apprête très certainement à disputer ses dernières minutes avec Lyon lors du 32e de finale de Coupe de France contre Feignies-Aulnoye ce samedi à Valenciennes. N'ayant plus droit qu'à quelques miettes, depuis que Pierre Sage a scellé son dispositif de jeu et surtout son milieu de terrain, le natif de Vénissieux sait que son avenir immédiat n'est plus dans la capitale des Gaules, lui qui a pourtant largement participé au sauvetage incroyable de l'Olympique Lyonnais la saison passée. A quelques heures du match, qu'il devrait débuter comme titulaire, Maxence Caqueret a bien compris le message des dirigeants lyonnais, révèle Hugo Guillemet dans L'Equipe.

Maxence Caqueret poussé poliment dehors au mercato d'hiver

🗒️ Le groupe convoqué par Pierre Sage pour notre dernier match de l'année 2024 🔴🔵#EFAFCOL pic.twitter.com/sJFKl0KR50 — Olympique Lyonnais (@OL) December 20, 2024

Le journaliste indique qu'il n'y a plus de mystère au sujet de l'avenir du milieu de terrain de 24 ans, dont la valeur est estimée à 15 millions d'euros par Transfermarkt. « Caqueret va devoir se trouver un nouveau club au mois de janvier, car sa situation à l’OL semble enlisée. Il dispose aussi d’un gros salaire dont se délesterait volontiers Lyon », précise notre confrère, qui ajoute que Maxence Caqueret a beau être remplaçant, il ne lâche rien à l'entraînement et se montre d'un professionnalisme absolu. Mais la concurrence est désormais rude dans son secteur de jeu, la signature de Jordan Veretout étant évidemment prépondérante dans la décision de Pierre Sage, tout comme l'incroyable retour au sommet de Corentin Tolisso. Ce samedi, les supporters de l'Olympique Lyonnais pourraient donc assister aux adieux de Maxence Caqueret, du moins si une belle offre arrive sur le bureau de John Textor en janvier prochain.