OL ‍: Malick Fofana vendu, c'est 60ME minimum

Par Quentin Mallet

Alors que l'Olympique Lyonnais est dans un besoin absolu de vendre ses meilleurs joueurs au prochain mercato hivernal, Walid Acherchour, consultant chez RMC, estime que Malick Fofana est la plus forte valeur marchande du club.

Il ne fait pas bon d'être supporter lyonnais en ce moment. Un club sept fois champion de France vient d'être notifié d'une rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire par la DNCG. Le gendarme financier du football français a lu les comptes de l'Olympique Lyonnais : ils ne sont clairement pas bons. Avec 500 millions d'euros de dettes estimées, le club du Rhône ne va pas avoir le choix l'hiver prochain. John Textor, aussi habile puisse-t-il être, ne pourra pas toujours s'en sortir. Sauf s'il vend la grande majorité de ses valeurs marchandes les plus élevées au prochain mercato hivernal. Selon Walid Acherchour, consultant chez RMC, le joueur le plus « bankable » n'est nul autre que Malick Fofana.

Malick Fofana pourrait rapporter gros... mais combien ?

Cherki et Fofana vendus pour sauver l'OL, le naufrage https://t.co/gYyVZroIKw — Foot01.com (@Foot01_com) November 13, 2024

Dans l'émission « After Foot » diffusée sur les ondes de RMC, Walid Acherchour et les autres consultants du soir ont pris le temps d'évoquer la situation de l'Olympique Lyonnais. L'occasion pour eux de revenir sur le joueur avec la plus forte valeur marchande du club. En ce moment, il ne peut s'agir que de Malick Fofana, selon le consultant. « Malick Fofana est le joueur le plus bankable en ce moment. Que ce soit avec sa dynamique, sa polyvalence, sa jeunesse, sa nationalité (…). A combien il partirait ? Je n'en sais rien, je ne suis pas sur le marché, je ne suis pas Transfermarkt. Je ne sais pas combien il vaut. Aujourd'hui, on balance des prix sur Malick Fofana mais un Doku est parti à 60 millions d'euros. Je pense qu'avec Cherki, ce sont les deux mecs sur qui tu peux avoir une plus-value sur la dépense initiale », explique Acherchour.

S'il n'est pas Transfermarkt, il ne peut donc pas savoir que la valeur marchande actuelle de Malick Fofana est de 15 millions d'euros... soit le montant de son transfert à l'OL. John Textor ne souhaitera certainement pas s'asseoir sur son investissement de départ et cherchera à le vendre à un prix beaucoup plus élevé. Mais à l'heure où tous les clubs européens sont au courant des difficultés financières des Gones, pas sûr que ce dernier soit en position de force pour négocier ses joueurs à la hausse. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives cette saison, le Belge de 19 ans s'est tout de même fait remarquer.