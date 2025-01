Luiz Henrique, une affaire très louche l'envoie à l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL rêve de s'offrir un renfort de luxe en attaque avec l'un des héros de Botafogo, Luiz Henrique. L'ancien joueur du Bétis Séville n'est pas le bienvenu en Angleterre et en Espagne.

Véritable phénomène qui a grandement participé au double sacre de Botafogo au Brésil et en Amérique du Sud, Luiz Henrique a déjà annoncé son départ du club de Rio de Janeiro. Son avenir reste flou, car si Thiago Almada avait bien un accord pour rejoindre l’Olympique Lyonnais cet hiver et qu’il va le respecter comme prévu, l’international brésilien ne possède pas ce type d’arrangement. Pour améliorer ses finances, John Textor pourrait être tenté de le vendre, même si l’homme d’affaire américain adorerait l’offrir pour une bouchée de pain à l’OL au mois de janvier. La Fiorentina est prête à mettre 30 millions d’euros sur Luiz Henrique, malgré une situation pas si claire que ça. En effet, il ne faudra a priori pas compter sur une concurrence en provenance d’Espagne et d’Angleterre, car les clubs de ces deux pays ont été déconseillés de le faire signer, révèle le média brésilien RTI Esporte.

Un dossier à la Paqueta pour Luiz Henrique

É TEMPO DE ALEGRIA! 🇧🇷🏆



FORJADO NA CORAGEM, O BOTAFOGO FAZ HISTÓRIA MAIS UMA VEZ E CONQUISTA O BRASILEIRÃO! É CAMPEÃOOOOO! 💪🏾🔥 #TEMPODEBOTAFOGO #BOTAFOGOCAMPEÃO pic.twitter.com/OnJu3F8GWP — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 8, 2024

En effet, Luiz Henrique est, à l’instar de Lucas Paqueta, soupçonné de manipulation de matchs dans le cadre des paris sportifs, et si la justice brésilienne l’a innocenté faute de preuve, une plainte est toujours déposée contre lui en Espagne. Des événements qui datent de 2023, et qui suggèrent que la famille et des proches du joueur brésilien ont abusivement misé sur un carton jaune pris par l’ailier du Bétis Séville lors d’un match, au point d’éveiller les soupçons des autorités spécialisées. Devant cette menace, les clubs anglais et espagnols ont été vivement déconseillés de recruter Luiz Henrique, sous peine de ne pas pouvoir l’utiliser le temps de l’enquête. Même s’il est difficile de se priver d’un joueur qui n’a pas encore été officiellement sanctionné, cela fait grandement les affaires de l’OL, qui n’ont pas à se soucier d’éventuels concurrents pour Luiz Henrique. Le plus difficile sera de trouver le montage financier pour permettre son arrivée dans les prochains jours si cela devait être le cas.