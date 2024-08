Lopes en pleine déprime, Sage met la pression sur l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Désormais placé derrière Lucas Perri dans la hiérarchie des gardiens, Anthony Lopes vit mal sa situation à l’Olympique Lyonnais. Le gardien franco-portugais ne cache pas son mal-être en interne, sous les yeux de l’entraîneur Pierre Sage qui attend son départ avec impatience.

Alors que l’Olympique Lyonnais accepte de le libérer de sa dernière année de contrat, Anthony Lopes n’a toujours pas bougé. Le gardien de 33 ans sait pourtant qu’il ne sera plus titulaire cette saison. La direction a en effet décidé de privilégier le Brésilien Lucas Perri. Une nouvelle hiérarchie difficile à encaisser pour le portier formé au club rhodanien, dont les états d’âme ne passent pas inaperçus en interne. Aux premières loges, l’entraîneur Pierre Sage ne peut que constater son mal-être.

Lopes le vit mal

« La situation est délicate dans le sens où son statut a changé et cela prend forme aujourd'hui, donc c'est difficile à gérer pour lui, a expliqué le coach des Gones. J'ai conscience de ça et j'essaye d'être proche de lui par rapport à ça. Mais je dois aussi respecter la hiérarchie qu'il y a maintenant entre les gardiens de but et le considérer dans la place qu'on lui a donnée. Dans tous les cas, c'est sûr que c'est un poids pour lui et on va voir ce qu'il se passera dans les prochaines semaines. » Si Pierre Sage souhaite le départ d’Anthony Lopes, c’est aussi pour mettre Lucas Perri dans de meilleures conditions.

🗨 « On veut que l’adversaire craigne notre gardien, qu’il ait peur de trop avancer »



🎙 A deux jours d’affronter Rennes lors de la reprise de la @Ligue1, notre coach Pierre Sage s’exprime sur les qualités dans le jeu au pied et à la main de Lucas Perri ! 🙌🔴🔵#SRFCOL pic.twitter.com/b3OOUKONRy — Olympique Lyonnais (@OL) August 16, 2024

« Il le vit un peu de la même manière qu’Anthony, les rôles et la hiérarchie ont changé, a confié le technicien au sujet de son nouveau gardien numéro 1. Ils s’entrainent ensemble et avec l’ensemble du groupe, pour l’instant, il n’y a pas eu de problème entre eux en séance et je ne vois pas pourquoi il y en aurait. Ils sont suffisamment pros, ils ont besoin de s’entraîner. Le mercato n’est pas fini, on a la nécessité de vendre des joueurs. On verra à l’orée de septembre. » Une fois la saison commencée, le marché des gardiens offrira de moins en moins d’opportunités à Anthony Lopes.