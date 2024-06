Le Shakhtar volé par l'OL, Textor se défausse sur Aulas

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

En 2022, de nombreux joueurs avaient quitté le Shakhtar Donetsk avec le début de la guerre en Ukraine. Tetê avait notamment été prêté à l'OL. Mais, le Brésilien n'est jamais revenu en Ukraine depuis et son ancien club demande toujours de l'argent à l'OL.

L'invasion russe de 2022 a changé le destin de l'Ukraine et par ricochet de ses clubs de football. Figure de proue du football ukrainien en Europe, le Shakhtar Donetsk a été grandement pénalisé par la guerre. A l'époque, il possédait un bel effectif dirigé par le nouvel entraîneur de l'OM Roberto de Zerbi. Il y avait notamment l'Ukrainien de Chelsea Mudryk, l'Israëlien Manor Solomon aujourd'hui à Tottenham et le Brésilien Tetê qui évolue maintenant à Galatasaray. Si Mudryk a rapporté 70 millions d'euros, c'est bien différent pour les deux autres joueurs. En mars 2022, Solomon et Tetê avaient filé en prêt à Fulham et à l'OL avec l'accord express de la FIFA. Le Shakhtar Donetsk se plaint depuis de n'avoir pas reçu les indemnités de transfert qu'il méritait pour ces deux hommes.

Le Shakhtar continue de réclamer de l'argent à l'OL

Solomon est passé de Fulham à Tottenham tandis que Tetê a connu l'OL puis Leicester et Galatasaray sans que leur ancien club ukrainien ne touche le moindre centime. Le directeur général du Shakhtar Sergey Palkin a exprimé sa frustration auprès de RMC Sport. Il dénonce en quelque sorte le vol de Tetê par l'OL et le fait que les Lyonnais n'aient pas fait le moindre effort financier pour compenser le départ du Brésilien. Selon lui, John Textor ne veut rien donner sous prétexte que le prêt de Tetê ait été décidé au moment de la présidence de Jean-Michel Aulas.

🚨Exclu RMC Sport : le patron du Shakhtar Donetsk Sergey Palkin décrit un quotidien difficile en Ukraine pour son club, toujours contraint de vivre loin de ses bases et aux prix de nombreux sacrifices. Sans l'aide d'une Fifa désormais dans l'ignorance.https://t.co/ESpcHH8mUA — RMC Sport (@RMCsport) June 28, 2024

« Nous espérons avoir une réponse dans le mois. Rendez-vous compte : Tetê était un joueur du Shakhtar, il est parti à Lyon en 2022 sous la forme d'un prêt mais son contrat était toujours chez nous. Et l'OL a récupéré de l'argent en envoyant notre joueur dans un autre club, en considérant que Tetê était désormais leur joueur, sans concertation avec nous et surtout en s'attribuant les compensations financières. Lyon a donc récupéré de l'argent sur un joueur qui ne lui appartenait pas. […] Nous avons essayé de discuter avec Lyon et j'ai été plusieurs fois en contact avec John Textor. Mais la nouvelle direction répond en disant que ces opérations dépendaient de l'ancienne direction... sans rien nous proposer en compensation. C'est pour cela que nous avons ouvert une procédure judiciaire », a t-il indiqué tout en dénonçant aussi un abandon de la part de la FIFA. A voir désormais si l'instance mondiale ne va pas s'occuper de ce dossier brûlant. Dans ce cas, ce pourrait être une vraie épine dans le pied de l'OL en vue du mercato d'été.