Le mercato de l’OL chamboulé par cette CAN démente

L'OL a encore besoin de trois joueurs sur cette fin de mercato. Toutefois, un profil pourrait être abandonné en raison d'un retour précipité de Cote d'Ivoire.

Impossible de comprendre quoi que ce soit à cette Coupe d’Afrique où les favoris sont tous malmenés, et où les petits pays font presque la loi. Si le système mis en place par la CAF de prendre 24 pays au lieu de 16 permet à tout le monde ou presque de garder l’espoir de se qualifier, des formations comme la Cote d’Ivoire ou le Ghana sont tout proche de l’élimination. Pour les Black Stars, qui ne comptent que deux points en trois matchs, leur qualification ne tient plus qu’à un fil et il faudrait un vrai miracle pour que l’aventure continue. Tout cela alors que le Ghana avait tranquillement deux buts d’avance contre le Mozambique au début des arrêts de jeu, et a fini par concéder un match nul dévastateur. De quoi laisser Mohammed Kudus, la star de cette équipe, sans voix dans la foulée de la fin du match comme l’atteste la vidéo ci-dessous.

Plus que deux joueurs à recruter au lieu de trois ?

Autre conséquence, les joueurs ghanéens vont probablement rentrer chez eux beaucoup plus tôt que prévu. Les observateurs de l’Olympique Lyonnais l’auront bien évidemment noté, cela permettra à Ernest Nuamah de rentrer à l’OL avec quelques jours d’avance, et même possiblement avant la fin du mercato. Selon quelques indiscrétions, le fait de pouvoir compter sur son ailier rapidement devrait inciter les dirigeants lyonnais à se calmer sur la piste d’un ailier d’ici au 1er février, surtout que le dossier Saïd Benrahma n’avance pas le moins du monde. Résultat, la priorité de faire signer un défenseur central et un milieu de terrain sera toujours de mise, mais les recruteurs de l’OL risquent pour le moment de se concentrer uniquement sur ces deux dossiers. Nul doute que, si ces deux opérations venaient à aboutir, cela conviendrait tout de même grandement aux fans de l’OL, qui ont vu leur effectif être sacrément renouvelé cet hiver.