Le gros coup de l'OL, Fabrizio Romano s'est fait avoir

Le 18 juillet dernier, l’OL a pris tout le monde à contre-pied en annonçant la signature de Georges Mikautadze, déjouant un accord entre le FC Metz et l’AS Monaco pour le buteur géorgien.

Dans la discrétion la plus totale, l’Olympique Lyonnais a peut-être réalisé le plus beau coup du mois de juillet sur le marché des transferts. Tout juste éliminé d’un Euro durant lequel il a brillé avec la Géorgie, Georges Mikautadze s’est engagé en faveur de l’OL contre 18,5 ME hors bonus. Un superbe coup de la part des Gones, qui s’attachent les services d’un attaquant prometteur de seulement 23 ans, qui va pouvoir apprendre au côté d’Alexandre Lacazette avant sans doute de lui succéder définitivement dans un an à la pointe de l’attaque lyonnaise.

Cette signature a fait d’autant plus de bruit que Georges Mikautadze semblait promis à l’AS Monaco. Le club de la Principauté avait trouvé un accord avec le FC Metz pour le transfert de l’international géorgien (29 sélections) afin d’en faire le successeur de Wissam Ben Yedder. Tous les feux étaient au vert pour que le nouveau n°69 de l’OL signe à Monaco puisque Fabrizio Romano avait même publié son célèbre « Here we go » qui précède en général les officialisations de transfert. Dans ce deal, même le maître du mercato s’est fait avoir comme l’a raconté le journaliste Hugo Guillemet dans l’émission de Zack Nani sur YouTube.

L'OL a réalisé un coup de maître pour Mikautadze

« Beaucoup de média ont envoyé Georges Mikautadze dans tous les clubs de Ligue 1, sauf l’OL. Cela a beaucoup arrangé les affaires des Gones dans ce dossier. Son entourage et son agent avaient plus d’intérêts à ce que le joueur signe à Monaco. C’est pour cela que ce club était annoncé comme favori et que même Fabrizio Romano s’est fait avoir. Sauf qu’en fait, Georges Mikautadze était en vacances et n’avait jamais accepté de signer à Monaco. Lui, il était en lien permanent avec l’OL, après avoir donné sa parole dès le début des échanges » a déclaré le journaliste de L’Equipe, qui a en revanche eu le privilège de lancer cette bombe en premier en annonçant contre toute attente la signature inattendue de Georges Mikautadze à l’Olympique Lyonnais. Un recrutement qui a logiquement provoqué une hype chez les supporters rhodaniens, qui espèrent voir le Géorgien briller sur les bords du Rhône.