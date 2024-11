Le Betis Séville a trouvé le nouveau Fekir à l’OL

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Finalement resté à l’Olympique Lyonnais après avoir été annoncé sur le départ durant le mercato d’été, Rayan Cherki est revenu à un très bon niveau. Les équipes intéressées par son profil restent nombreuses, notamment en Espagne.

Rayan Cherki est finalement resté à l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien, qui souhaitait se séparer de son milieu offensif à un an de la fin de son contrat, a finalement réintégré le joueur dans son groupe et l’a prolongé jusqu’en 2026. Sûrement revanchard, Cherki montre toute l’étendue de son talent depuis son retour dans le onze de départ de Pierre Sage. Convoité par le Paris Saint-Germain, Dortmund, Leipzig ou encore Fulham cet été, le joueur de 21 ans n’a finalement pas trouvé preneur, mais le fait d’avoir prolongé permet à l’OL d’espérer une éventuelle future vente à un prix plus coûteux. D’ailleurs, selon les informations du journaliste Ekrem Konur, de nombreux clubs européens restent à l’affût de sa situation, notamment le Betis Séville.

Le Betis Séville prêt à passer à l’action pour Cherki

🚨🆕 #Lyon 🇫🇷

Lazio, Real Betis, Borussia Dortmund, Fulham and Newcastle United is interested in Rayan Cherki as a potential reinforcement. The interest stems from the uncertainty surrounding some key players in their squad. pic.twitter.com/sD8cJR6gcY — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 6, 2024

Le club andalou avait pour ambition de faire revenir Dani Ceballos (28 ans), le milieu du Real Madrid formé au Betis mais face à la difficulté de l’opération, ce dernier est prêt à se pencher sur le cas de Rayan Cherki. D’ailleurs, le Real Madrid suivait le profil du Français ces derniers mois mais les Merengue ont estimé qu’il n’était pas une priorité dans les semaines à venir. Ainsi, le Betis se tient prêt à passer prochainement à l’action pour enrôler le jeune talent du centre de formation lyonnais. Il faudra se montrer convaincant, car malgré des offres à 15 millions d’euros l’été dernier et un intérêt plus qu’important de Fulham notamment, Cherki a finalement décidé de rester dans le Rhône. En cas de transfert, Cherki peut suivre les traces d’un de ses prédécesseurs passés par Lyon et qui a eu une belle carrière internationale, à savoir un certain Nabil Fekir qui a marqué les pensionnaires du Stade Benito-Villamarin entre 2019 et 2024.