Lacazette zappe toute la prépa, l’OL répond avec classe

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Qualifié pour la finale des Jeux Olympiques avec les Bleus, Alexandre Lacazette va manquer l’intégralité de la préparation de l’Olympique Lyonnais. Son absence ne fait pas les affaires de Pierre Sage. Mais l’entraîneur des Gones se réjouit tout de même du parcours de ses trois représentants français.

Etant donné les performances de l’équipe de France aux Jeux Olympiques, certains clubs ne doivent pas regretter d’avoir retenu leurs joueurs. Les hommes de Thierry Henry ne sont pas près de retrouver leurs formations respectives, eux qui s’apprêtent à disputer la finale contre l’Espagne vendredi (18h) avant des vacances bien méritées. C’est notamment le cas des Lyonnais Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Johann Lepenant que Pierre Sage ne s’attend pas à revoir avant un moment.

Sage content pour ses joueurs

Pourtant, l’entraîneur des Gones se réjouit de la victoire tricolore en demi-finales contre l’Egypte (3-1, ap) lundi. « Un tel parcours, c’est forcément positif dans les têtes, a réagi le coach de l’Olympique Lyonnais en conférence de presse. Lundi soir, je faisais la remarque quand ils étaient menés 1-0 de savoir comment ils seraient si on devait les récupérer dans ces conditions-là avec une défaite. Donc, je suis très content qu’ils aient gagné. » Cette réussite le prive néanmoins de son capitaine et buteur Alexandre Lacazette pendant l’intégralité de la préparation. Et sans doute pour les premières journées de Ligue 1.

« Ça ne me contrarie pas du tout, a tempéré Pierre Sage. Je suis à la fois très content pour eux et très fier de ce que les trois représentent. Ce sont de dignes représentants de notre club sur la scène internationale. Les valeurs de l’olympisme doivent être portées et je pense qu’ils sont capables d’assumer ce message-là devant toute la France et donc je serais très heureux s’ils arrivent à décrocher la médaille d’or. » D’autant que les anciens Lyonnais Castello Lukeba et Jean-Philippe Mateta font également partie du groupe.