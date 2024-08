Lacazette, son amour de l'OL lui coûte cher

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Il y a deux ans, l’OL a réalisé un immense coup en faisant revenir Alexandre Lacazette à la fin de son contrat avec Arsenal. Par amour pour son club formateur, le capitaine lyonnais a fait un énorme effort financier.

Libre de tout contrat, Alexandre Lacazette a décidé de boucler la boucle en signant son grand retour à l’Olympique Lyonnais en juillet 2022. Après cinq années à Arsenal, où il aura tout connu de remplaçant à capitaine, le buteur tricolore a fait le bonheur des supporters de l’OL en faisant son come-back dans la capitale des Gaules. Le moins que l’on puisse dire, c’est que celui qui porte actuellement le brassard de capitaine de la France aux Jeux Olympiques a réussi son retour. Auteur de 31 buts l’année de son retour, il a confirmé la saison dernière avec 22 buts, malgré une première partie de saison très difficile.

L’an prochain, Alexandre Lacazette sera moins isolé en attaque avec la signature de Georges Mikautadze, un duo qui fait déjà rêver les fans de l’OL. Ces derniers apprécieront d’ailleurs l’information qui va suivre puisque l'agence média Planète Grandes Ecoles nous en dit plus sur les sacrifies financiers réalisés par le « Général » Lacazette au moment de quitter Arsenal pour rejoindre l’OL en juillet 2022. Selon le média généraliste, l’attaquant de 33 ans percevait un salaire de 11 millions d’euros par an à Arsenal, ce qui à l’époque avait monté sa fortune personnel à 29 millions d’euros.

Lacazette a divisé son salaire par deux à l'OL

Mais alors qu’il aurait pu signer dans un autre club de Premier League et continuer à toucher des émoluments de ce standard, Alexandre Lacazette a fait le choix du coeur et non de l’argent en revenant à l’OL, où son salaire a tout simplement été divisé par deux. Dans la capitale des Gaules, « Laca » touche actuellement 500.000 euros bruts par mois, soit environ 6 millions d’euros par an. Un superbe effort de la part de Lacazette, qui a de nouveau prouvé son amour de l’Olympique Lyonnais cet été en déchirant une offre en or massif de l’Arabie Saoudite pour rester sur les bords du Rhône et honorer sa dernière année de contrat. Un comportement exemplaire qui ne fait que renforcer la légende d’Alexandre Lacazette à l’Olympique Lyonnais, où il restera sans aucun doute l’un des plus grands joueurs de l’histoire du club.