Muet avec l'OL, Lacazette ne demande qu'une chose

Par Guillaume Conte

Le capitaine de l'OL, si prolifique depuis son retour, n'a pas encore trouvé l'ouverture en Ligue 1. Il a la recette pour changer cela à la prochaine occasion.

Muet en Ligue 1 depuis le début de la saison sous le maillot de l'OL, Alexandre Lacazette commence certainement à trouver le temps long quand on connait ses habitudes au niveau efficacité depuis son retour dans le championnat de France. Il va certainement espérer débloquer son compteur lors du déplacement au Havre de dimanche après-midi, lui qui espère bien apprendre de ses précédents échecs devant le but pour rectifier le tir. Car la saison dernière, il avait fait trembler 19 fois les filets en Ligue 1, et avec son expérience, l’ancien joueur d’Arsenal n’est pas du genre à douter. Pour L’Equipe Explore, il a même confié quelle était sa recette pour garder une confiance à toute épreuve même quand la réussite le fuyait.

🔙 Retour de la @Ligue1 demain face au Havre. 🔴🔵



🎥 On replonge 15 ans en arrière avec ce coup-franc de Juninho face aux Havrais. ☄️#OLRétro pic.twitter.com/blauVhwdZ9 — Olympique Lyonnais (@OL) October 19, 2024

« Les grands buteurs se laissent le temps d’avoir le temps. Par ailleurs, j’ai une manière de m’enlever l’échec de la tête : quand j’ai raté une occasion, la semaine suivante, je vais essayer de recréer la même situation et répéter le geste ou l’enchaînement jusqu’à ce que ça aille au fond », a confié l’avant-centre de l’OL, dans des propos que ne renieraient pas son ancien sélectionneur de l’équipe de France olympique Thierry Henry. Le légendaire buteur tricolore a toujours confié que l’art d’un attaquant était d’arriver à se donner du temps dans la surface de vérité, et donc de garder toute sa lucidité pour étudier la situation et effectuer le geste juste.

Lacazette prévient, il suffit d'un but

Cette saison, Alexandre Lacazette a tout de même trouvé la mire à deux reprises en Coupe d’Europe mais l’OL a aussi besoin de son capitaine pour poursuivre sa belle série. « C'est juste un manque d'efficacité. Il suffit d'un but. Je ne pense pas que, cette saison, tous mes matches sont horribles », a ainsi confié le Général, loin de se soucier de ce manque d’efficacité malgré l’énorme concurrence en attaque à Lyon cette saison.