Lacazette et l'OL, l'incroyable annonce

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Auteur du but de la victoire de l'Olympique Lyonnais dans le derby contre l'AS Saint-Etienne, Alexandre Lacazette a fait une grosse annonce après le coup de sifflet final.

Même s'il était en galère en Ligue 1 depuis le début de la saison, Alexandre Lacazette a une fois de plus été le héros lyonnais face aux Verts. C'est grâce à l'unique but de son capitaine que l'OL s'en est sorti face à l'ASSE (1-0) et forcément le Général Lacazette ne masquait pas son bonheur après avoir gagné un derby de plus en marquant le 186e but de sa carrière sous le maillot lyonnais, le premier contre l'AS Saint-Etienne au Groupama Stadium...et probablement le dernier. A 33 ans, et dans la dernière année de son contrat, le vice-champion olympique a implicitement reconnu qu'il allait partir en fin de saison.

🗣️ | "C'était mon premier derby au Groupama Stadium, et sûrement le dernier", Alexandre Lacazette après le choc contre Saint-Etienne ! 😳⏳ #OLASSE pic.twitter.com/PQabwlQal8 — DAZN France (@DAZN_FR) November 10, 2024

Au micro de DAZN, où Bafé Gomis l'interrogeait, Alexandre Lacazette a été très clair. « C’est mon premier but contre eux au Groupama, mais c’est sûrement le dernier aussi. Je me suis imprégné de toute l'énergie de ma famille, des supporters, du stade », a confié le buteur français de l'Olympique Lyonnais, dont le départ pour l'Arabie Saoudite avait été évoqué lors du dernier mercato estival.