OL-ASSE ‍: Lacazette offre le derby à Lyon ‍!

11e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - AS Saint-Etienne : 1-0.

Buts : Lacazette (29e) pour l’OL.

Tant attendu par tous les suiveurs du football français, le derby de la Ligue 1 a accouché d'une victoire plutôt logique de l'Olympique Lyonnais contre son ennemi stéphanois (1-0).



Plus de 1 000 jours après le dernier, le 125e derby de l’histoire mettait du temps à se décanter. Après une timide première occasion de Stassin côté stéphanois (22e), l’OL mettait les mains sur la rencontre. Larsonneur se montrait décisif à plusieurs reprises (25e, 28e), puis Lacazette trouvait le poteau (26e). Et à force de pousser devant la cage des Verts, les Gones finissaient par trouver logiquement la faille ! Suite à une remise acrobatique de Tolisso dans la surface, sur un corner de Cherki prolongé par Caleta-Car, le Général Lacazette faisait trembler le Groupama Stadium en ouvrant la marque du genou droit (1-0 à la 29e). Avant la pause, Lyon était proche du break, mais Larsonneur stoppait les tentatives de Cherki et Maitland-Niles (36e). Des actions vaines, puisque l’OL ne rentrait aux vestiaires qu’avec un seul but d’avance malgré une nette domination.

Après la pause, l’ASSE prenait plus le contrôle du jeu face à des Lyonnais un peu endormis. Et après une tentative du virevoltant Fofana (75ee), il fallait un véritable exploit de Perri en face-à-face avec Sissoko pour sauver les meubles lyonnais (76e). Ce qui aurait pu être un vrai tournant sachant que quelques minutes plus tard, Nuamah pensait délivrer tout son club, mais son but était annulé par la VAR pour une main de Mikautadze sur une mauvaise relance de Larsonneur (81e). La fin de match était assez calme, et Lyon s'imposait donc finalement sur le plus petit des écarts face à son rival stéphanois (1-0).

🔚 Le Derby était de retour et devant 58 000 supporters bouillants il est 🔴🔵🔥



Grâce à cette première victoire depuis trois semaines, après quatre matchs sans succès, l’OL fait une excellente opération dans la course à l’Europe. Les Gones de Pierre Sage remontent effectivement à la cinquième place de la L1 et reviennent à seulement deux points du podium et de l’OM. De son côté, le Sainté d’Olivier Dall’Oglio reste barragiste, mais juste derrière les premiers non-relégables à la différence de buts.