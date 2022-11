La Vente OL ne se fera pas ce jeudi !

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Les supporters lyonnais vont encore devoir patienter avant de voir l'OL passer sous pavillon américain. Un dernier détail a été demandé afin d'officialiser définitivement la vente du club rhodanien.

Décidément, cette vente continue de traîner. Déjà repoussée à deux reprises, la vente de l'OL va devoir attendre. Réunis ce jeudi 17 novembre pour le conseil d'administration de fin de dossier, les actionnaires de l'OL sont toujours dans l'attente. Alors que le club entraîné par Laurent Blanc lutte en Ligue 1 pour se rapprocher des places européennes, les dirigeants s'activent en interne pour faire passer le club dans une autre dimension. L'homme d'affaires américain John Textor est proche de signer un accord avec les actionnaires lyonnais et Jean-Michel Aulas pour reprendre le club 7 fois champion de France. La vente de l'OL est cependant repoussée à plusieurs jours à cause de la Premier League et le manque de certains documents, en provenance du championnat anglais.

La Premier League bloque la vente de l' OL

Le milliardaire américain qui souhaite racheter l'OL est également propriétaire de Crystal Palace, qui évolue en Premier League. Selon les informations de L'Équipe, afin que l'acte de vente soit validé, la Premier League doit fournir un accord écrit aux avocats qui gèrent cette transaction tant attendue. L'OL reste optimiste et s'est exprimé dans un communiqué. « D'un point de vue purement technique, tous les éléments pour la clôture du dossier sont prêts, souffle une source proche de la transaction. Tout devrait être réglé ce week-end, car nous attendons l'approbation de la Premier League d'ici un jour ou deux. Ils ont été très réactifs, car cela aurait pu prendre beaucoup plus de temps » explique le club qui a probablement hâte d'être racheté pour renflouer les caisses et renforcer l'équipe afin qu'elle redevienne compétitive sur le plan sportif. Sauf retournement de situation, la vente du club devrait être officialisée dans les prochains jours.