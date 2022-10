La vente de l'OL reportée ou annulée, Lyon a peur

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La vente de l'Olympique Lyonnais doit intervenir au plus tard ce vendredi 21 octobre. Mais plus rien n'est certain, au point même que l'idée d'une annulation de la cession du club à John Textor est évoquée.

A 48 heures de la cession d’OL Groupe à Eagle Football, la société de John Textor, on retient son souffle du côté des supporters lyonnais. Alors que la semaine passée, Jean-Michel Aulas avait précisé qu’il avait obtenu l’accord de son partenaire américain pour valider le limogeage de Peter Bosz et le recrutement de Laurent Blanc, la deadline de vendredi semble désormais impossible à tenir. Ce mercredi, dans un communiqué OL Groupe a annoncé que la cotation de son action était figée à 2,80 euros afin de ne pas permettre d’éventuelles spéculations et tripatouillages. Pour de nombreux spécialistes, cela semblait devoir annoncer un événement imminent, à priori la confirmation de la vente d’OL Groupe à l’homme d’affaires américain. Mais, selon Le Progrès, tout n’est pas si clair, loin de là même. Journaliste pour le quotidien lyonnais, François Guttin-Lombard fait planer le doute et ouvre trois scénarios possibles.

Report ou annulation de la vente de l'OL ?

Unfortunately @Record_Portugal did not seek confirmation. The story is substantially false. I offered a €150 million solution to buy majority rights from banks, prevent a loss by banks, return majority control to the Club. With election imminent, the Club did not want a meeting. pic.twitter.com/dKKL4v2rSS — John Textor ★彡 🦅 (@JohnTextor) October 15, 2022

En effet, la vente dans le délai annoncé fin septembre du 21 octobre serait désormais impossible ou du moins hautement improbable à tenir. « Les discussions se poursuivent », a indiqué une source dans ce dossier. À ce jour, trois fins sont envisageables dans ce dossier : « Une annonce de vente si les discussions ont abouti d’ici là. Ce qui semble aujourd’hui très improbable ou bien un report de la date du closing, pour laisser justement plus de temps aux discussions, la plus probable des options ou l’échec de la vente à Eagle football, même s’il n’y a pas d’éléments en ce sens pour l’instant », indique le média rhodanien. D'ici ce week-end, et le déplacement de l'équipe de Laurent Blanc à Montpellier, l'Olympique Lyonnais devrait donc connaître de nouveaux soubresauts, même si Jean-Michel Aulas sait ce qu'il fait. Ces derniers jours, le nom de John Textor avait circulé au Portugal, le possible futur propriétaire de l'OL ayant tenté, en vain, d'entrer dans le capital du Sporting.