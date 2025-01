La VAR sauve l'OL de la catastrophe contre Montpellier

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique Lyonnais ne se balade pas contre Montpellier, bien au contraire. Les Gones sont accrochés par la lanterne rouge et ils ont même failli concéder l'ouverture du score. L'ancien lyonnais Jordan Ferri a trompé Lucas Perri d'une frappe à ras de terre à la 53e minute. Néanmoins, le but a été refusé après intervention de la VAR. Sur les écrans, M.Stinat a constaté que le milieu héraultais avait quelque peu balancé Malick Fofana dans sa course. La décision semblait bonne mais elle a divisé les internautes dont certains pointent une possible obstruction de Fofana.

Il y a clairement une faute de Ferri sur Fofana donc le but est logiquement annulé.#OLMHSC pic.twitter.com/1RtGaEEo49 — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) January 4, 2025

But de Jordan Ferri annulé par la VAR pour... avoir osé dribbler ? On comprends pas trop là😅.#OLMHSC | 55e pic.twitter.com/tMoawnD2u0 — Scoop Ligue 1 (@ScoopLigue1) January 4, 2025