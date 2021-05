L1 : Lyon privé du titre par les arbitres ? Aulas ose

Dans : OL.

Une semaine après la fin de la saison 2020-2021 de Ligue 1, le président de l'Olympique Lyonnais a critiqué les arbitres, estimant qu'ils avaient privé l'OL d'un meilleur classement.

Chassez le naturel, il revient au galop. Plutôt sage dans ses interventions sur les réseaux sociaux au sujet des arbitres, le président de l’Olympique Lyonnais a profité de la présentation officielle de Peter Bosz pour mettre un bon tacle aux sifflets de Ligue 1. Pour Jean-Michel Aulas, qui s’appuie sur des « études » toutefois peu scientifiques et souvent orientées dans le sens de celui qui les réalise, c’est l’OL qui a eu le plus perdu des décisions arbitrales erronées cette saison. Et cela aurait finalement coûté très cher à Lyon dans une saison où chaque point valait de l’or comme on l’a constaté avec le classement final.

Pour Jean-Michel Aulas, tout cela est regrettable. « Cette année, on a tout fait pour gagner le championnat. Et j’ai lu, mais cela n’a pas d’intérêt (sic), dans des médias qu’il y avait eu un certain nombre d’erreurs sur le plan de l’arbitrage et nous ne sommes pas parmi ceux qui ont été les plus favorisés par ces erreurs. Si je fais le décompte de points suite à ces analyses, je pense que nous aurions pu être carrément devant. Donc ça s’est joué à peu de chose », a plaidé le président de l’Olympique Lyonnais, qui a également contesté la décision prise l'an dernier de stopper la saison avant la fin du championnat. Cela ne changera évidemment rien à l'histoire, mais Peter Bosz a d'ores et déjà compris que son patron était du genre incisif lorsque l'on touchait à l'OL.