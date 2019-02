L1 : Il kiffe Neymar, la France et l'OL, la LFP l'embauche

Dans : OL, Ligue 1.

Après Youri Djorkaeff ou encore Didier Drogba, Edmilson est devenu en début de semaine ambassadeur de la Ligue de Football Professionnel. Grand amoureux du championnat de France depuis son passage à Lyon (2002-2004), l’ex défenseur des Gones va désormais œuvrer dans l’intérêt de la Ligue 1 afin de la rendre plus attrayante à l’étranger. Un défi excitant pour celui qui avoue se sentir comme chez lui dans l’Hexagone depuis son passage à l’Olympique Lyonnais.

« Ma mission est de représenter la Ligue 1 Conforama, de montrer à tous, jeunes et moins jeunes, la belle trajectoire prise par ce championnat mais aussi par les autres compétitions de la LFP, la Coupe de la Ligue BKT et le Trophée des Champions. Il s'agit de présenter ce qui a été mis en place pour développer le football français, sans oublier les supporters des différents clubs. La France et la Ligue 1 Conforama ont été pour moi une porte sur le monde. Je jouais encore à Sao Paulo avant d'arriver ici à 24 ans. Ce championnat m’a apporté beaucoup d’expérience mais aussi des titres, ce qui est primordial dans la carrière d’un joueur. Quand je suis parti du Brésil, je ne savais pas à quoi m’attendre. Je ne parlais pas français, je ne comprenais rien… Au-delà de la langue, j'ai été très heureux de découvrir la culture de ce pays » a confié Edmilson, ravi d’œuvrer pour la promotion de la L1, sur le site officiel de la LFP. Et l'ancien défenseur de préciser que, selon lui, la meilleure preuve de l'attractivité de notre championnat reste la venue de Neymar, piqué par le PSG au FC Barcelone à l'été 2017.