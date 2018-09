L1 : Caen-OL dans un jacuzzi, il faut inviter Loana !

Dans : OL, Ligue 1, SMC.

Les clubs rivalisent d'ingéniosité pour faire le spectacle hors des terrains, et si possible en faisant plaisir aux sponsors. Mais le SM Caen franchit une nouvelle étape, dont on peut tout de même se demander si elle ne transforme pas les supporters de football en acteurs d'une télé-réalité un peu pathétique. En accord avec un de ses partenaires, le club normand proposera en effet à deux spectateurs d'assister à une période du match de ce samedi entre Caen et l'Olympique Lyonnais dans un jacuzzi installé dans le stade Michel d'Ornano, et plus précisément près d'un poteau de corner.

Du côté de Malherbe on assume totalement cette idée. « Ce sera une mi-temps pour deux personnes. On ne va pas laisser les personnes une heure et demi dans un jacuzzi (rires) . Ils seront tout proche du terrain. Cela va être marrant de voir ces personnes assises dans le Jacuzzi et c'est un clin d’œil pour notre partenaire (..) On fait confiance aux joueurs pour ne pas mettre le ballon dans le jacuzzi mais ce serait cocasse de vivre ce moment-là si le ballon devait arriver dedans », a confié un responsable caennais sur France Bleu Normandie. La prochaine étape pour faire parler du club sera peut-être d'inviter Loana dans le jacuzzi ?