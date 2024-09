L’OM n’impressionne vraiment pas l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Rendez-vous au premier virage pour l'OL et l'OM, qui s'affrontent ce dimanche soir avec l'occasion de mettre les choses au clair en ce qui concerne la lutte pour le haut de tableau de Ligue 1.

Premier gros choc de la saison en Ligue 1 avec la confrontation entre l’OL et l’OM au Groupama Stadium ce dimanche soir. Mal parti la saison dernière, le club lyonnais a effectué une incroyable remontée pour aller chercher les places européennes, alors que Marseille a connu l’effet contraire, se contentant d’une place au milieu de tableau. Malgré cela, la formation provençale a frappé fort cet été avec une équipe entièrement renouvelée ou presque, et un effet De Zerbi avec des succès probants pour occuper la deuxième place de Ligue 1. L’OM est convaincant en ce début de saison, mais pas impressionnant a tenu à préciser Maxence Caqueret, qui tient à rappeler qu’il y a un des deux « Olympiques » qui dispute la Coupe d’Europe cette saison, et que ce n’est pas celui qui est le plus au Sud.

L'OL est en coupe d'Europe, pas l'OM

« Ils gagnent des matchs, marquent des buts et sont en haut du classement. Mais je pense que nous avons une équipe capable de rivaliser avec eux. Marseille fait un très bon début de saison, nous beaucoup moins, mais nous sommes tout de même européens et ils ne le sont pas. Nous sommes l’Olympique Lyonnais, une équipe qui compte dans ce championnat », a expliqué le milieu de terrain lyonnais, qui ne veut surtout pas se faire une montagne d’un affrontement face à l’OM.

Un discours repris en choeur par l’entraîneur rhodanien Pierre Sage, pour qui cette rencontre tombe finalement très bien pour mettre les choses au clair. « Nous n’avons pas le même tableau de marche, c’est un rendez-vous qui arrive peut-être au bon moment pour remettre les pendules à l’heure. Ils travaillent bien, on voit bien leur ligne directrice, j’apprécie leur logique. Mais ça ne m’impressionne pas », a tenu à faire savoir le coach lyonnais avant une rencontre qui a pour le moment du mal à remplir le stade de l’OL, qui n’affichait pas complet encore ce dimanche matin. Un domaine où cette fois-ci l’OM domine clairement l’OL.