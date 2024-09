L'OL volé par l'arbitrage à Toulouse, la colère gronde

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, l'OL se déplace sur la pelouse de Toulouse. Un match déjà très important pour des Gones pas épargnés par certaines décisions arbitrales.

L'OL compte bien enchainer après sa victoire dans la semaine en Europa League face à l'Olympiakos. Pour cela, il faudra se débarrasser de Toulouse ce dimanche en Ligue 1. Mais tout a plutôt mal commencé pour les hommes de Pierre Sage. En effet, l'arbitre de la rencontre aurait notamment pu siffler un penalty en faveur de l'OL dès les premières secondes de jeu. Mais ce n'est pas tout...

Ca va être long, heureusement avec Angoula il est souvent mauvais des deux côtés. — Charly M. (@SeriousCharly) September 29, 2024

Le compte Serious Charly a en effet dressé la liste sur son compte X ces dernières minutes : « 8e minute : - Un péno oublié même pas revu - Une semelle sur Mata qui peut valoir rouge : pas sifflé - Un tacle tout à fait régulier de Kumbedi : faute et CF dangereux, ça va être long, heureusement avec Angoula il est souvent mauvais des deux côtés ». A la pause, Toulouse et l'OL sont à égalité sur le score d'1 but partout. Tout reste ouvert donc pour les deux formations de Ligue 1 même si la mode est surtout aux complaintes contre l'arbitrage partout en France ces derniers jours.