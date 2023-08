L’OL vire Toko-Ekambi au moment crucial

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Dans la dernière ligne droite de sa préparation, Laurent Blanc et l'Olympique Lyonnais ont tranché et ont décidé de mettre Karl Toko-Ekambi sur la touche. Le Camerounais, indésirable, ne sera pas de l'ultime stage d'avant-saison.

Dernier stage de préparation pour l’Olympique Lyonnais, qui va rejoindre la cité voisine de Divonne-les-Bains pour essayer de monter en puissance avec un effectif enfin au complet. Un stage qui ne sera pas conclu par un match amical, mais qui va permettre à Laurent Blanc d’enchainer les séances, que ce soit physiques ou tactiques, ou bien de cohésion. Et pour la cohésion avec les supporters, l’absence de Karl Toko-Ekambi à ce stage est à noter. L’entraineur lyonnais a reconnu que la situation était difficile à tenir pour l’international camerounais, qui n’est plus en odeur de sainteté à l’OL, mais n’envisage pourtant pas de partir sans une belle offre.

L'OL attend une offre correcte pour KTE

🦁 Le groupe pour notre stage à @villededivonne qui débute ce mardi ! 🔴🔵 pic.twitter.com/jn2KmZG5dJ — Olympique Lyonnais (@OL) August 1, 2023

Le bras de fer est donc total alors que Lyon a refusé un départ pour moins de 3 ME à Fenerbahçe, jugeant l’offre du club turc ridicule. Résultat, la situation ne se débloque pas et Le Progrès souligne que cette absence a pour but d’envoyer un signal au joueur prêté à Rennes l’an denier, comme quoi il allait vite devoir se trouver un nouveau club. Avec une offre correcte à la clé. A noter que l’OL a aussi décidé de ne pas prendre Camillo en stage, le Brésilien étant en partance pour un club portugais. C’est aussi le cas de Pathé Mboup, qui n’a pour le moment pas de porte de sortie mais va devoir en trouver une puisque le Sénégalais n’a pas été retenu par Laurent Blanc.