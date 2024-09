L’OL vire Cherki et dit pourquoi

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Pas de Rayan Cherki dans le groupe face à Lens alors que le joueur est apte. Et cela sera comme ça tant qu'il n'aura pas signé un nouveau contrat à l'OL.

Le groupe de l’Olympique Lyonnais, qui ne manque pas de joueurs offensifs, se prive d’un élément majeur depuis le début de la saison. Ecarté en raison de sa participation aux Jeux Olympiques, Rayan Cherki était annoncé sur le départ et a eu carte blanche pour se trouver un nouveau club. Mais aucune conclusion en ce sens n’a été observée, que ce soit avec le PSG, les clubs de Premier League ou surtout le Borussia Dortmund qui semblait devoir le faire signer. Résultat, le meneur de jeu lyonnais est resté à Lyon alors qu’il entame sa dernière année de contrat. Un manque à gagner pour l’OL qui espérait récupérer 15 ME avec sa vente, et avait vu le joueur refuser une prolongation de contrat à la baisse au début de l’été.

Problème sur la durée du contrat

La situation est passée au second plan pendant la trêve internationale, et John Textor a assuré que tout allait s’arranger car Cherki allait prolonger son contrat sous peu. Comme souvent, l’Américain s’est certainement avancé et a fait parler son éternel optimisme, car pour le moment rien n’a été signé. Et selon le journaliste Hugo Guillemet, la donne est très simple. L’international espoirs ne rejouera pas à l’OL tant qu’il n’aura pas prolongé son contrat. Une situation tendue et qui n’autorise à Cherki qu’une présence aux entrainements, sans espoir de faire les matchs. Le clan Mbappé, chargé des intérêts du joueur formé à Lyon, se retrouve à nouveau au coeur d’un bras de fer intense. Car aux dernières nouvelles, le joueur n’était pas spécialement chaud pour prolonger de deux ans comme l'OL le souhaite, et préférerait signer pour un an puisque Pierre Sage n’en fait pas un élément décisif et important de son équipe, et ne manque pas de joueurs offensifs.

Autant dire que les prochains jours seront cruciaux pour l’avenir de Rayan Cherki, qui est parti pour une saison galère avec déjà un gros retard dans la préparation, et une prolongation forcée qui pourrait redessiner les cartes sur son avenir. Avec le sentiment d'un gros gâchis, que ce soit pour le début de sa carrière à Lyon, mais aussi pour cet été ou tout indiquait un départ et rien ne s’est concrétisé.