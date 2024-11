L'OL vendu déjà malade, Aulas met les choses au clair

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Accusé par certains supporters d’avoir plombé le club avant même la vente à John Texto, Jean-Michel Aulas a tenu à défendre son bilan sur les réseaux sociaux.

Le club rhodanien va mal voire même très mal d’un point de vue financier. La semaine dernière, à l’issue de l’audition de mi-saison de la DNCG, le gendarme financier du football français a lourdement sanctionné l’OL. L'interdiction de recruter, et l'encadrement de la masse salariale qui va avec, va bien embêter les dirigeants lyonnais en janvier prochain lors du mercato d’hiver. Mais c’est surtout la menace d’une descente en L2 qui fait le plus peur entre Rhône et Saône. Rétrogradé en Ligue 2 à titre conservatoire par la DNCG, Lyon va devoir trouver entre 100 et 200 millions d’euros dans les mois à venir pour éviter la chute libre. Si la position économique difficile de l’OL n’est pas nouvelle, sachant que John Textor s’était déjà fait taper sur les doigts la saison passée, la situation actuelle est critique.

« La situation économique de l’OL a toujours été exemplaire »

@Holnest_fr @LFPfr La situation économique de l’OL a toujours été exemplaire,citée comme une référence à l’Uefa , à la LFP et la Dncg ,à l’autorité des marchés boursiers et toujours validée par ses Commissaires aux comptes : l’actif tant materiel qu’immatériel était exceptionnel — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) November 21, 2024

Mais alors à qui la faute ? Si le principal responsable est forcément Textor, sachant que c’est lui qui mène le bateau lyonnais depuis 2023, Jean-Michel Aulas est aussi montré du doigt par certains supporters lyonnais pour son implication dans le marasme actuel. Des accusations que l’ancien président de l’OL n’accepte pas vraiment. « La situation économique de l’OL a toujours été exemplaire. Citée comme une référence à l’UEFA, à la LFP et la DNCG, à l’autorité des marchés boursiers et toujours validée par ses Commissaires aux comptes. L’actif tant matériel qu’immatériel était exceptionnel », a expliqué Aulas sur X. Silencieux depuis une semaine, Aulas a donc tenu à défendre son bilan après avoir assuré qu’il ne serait pas le sauveur de l’OL en fin de saison si jamais le club rhodanien venait à ne pas remplir ses objectifs financiers.

A bien des reprises par le passé, l'OL avait toutefois été contraint de vendre ses meilleurs joueurs pour éviter de grosses pertes. Mais dans le même temps, Jean-Michel Aulas avait aussi créé certains actifs que John Textor s'est empressé de dilapider, en dehors du stade.