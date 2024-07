L’OL vend O’Brien à Everton, le prix a changé ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est en passe de boucler la grosse vente de son été. Jake O'Brien est déjà en Angleterre, mais le prix de son transfert à Everton évolue pourtant.

Actuellement à Liverpool pour passer sa visite médicale, Jake O’Brien attend toutefois le feu vert définitif des deux clubs pour débuter les démarches avant sa signature à Everton. Le défenseur central a déjà eu l’autorisation de l’Olympique Lyonnais de quitter la préparation estivale, signe que tout est tout de même déjà très bien parti. Mais ce lundi midi, les derniers détails se règlent et c’est plutôt une vraie bonne surprises pour les suiveurs de l’OL. John Textor a en effet négocié à la hausse le transfert de l’Irlandais, qui avait été acheté pour 1 million d’euros il y a an, révèle le média britannique Caughtoffside. Et désormais, c’est la somme de 24,5 millions d’euros qui va être versée par Everton pour boucler cette opération.

L'OL négocie un pourcentage à la revente

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jake O’Brien (@obrienjake_)

Le propriétaire américain de Lyon a même pu ajouter un petit pourcentage, à savoir 10 %, de toute prochaine transaction concernant Jake O’Brien tant qu’il sera sous le maillot d’Everton. De quoi faire encore grimper l’addition si jamais l’Irlandais venait à poursuivre sa progression, et à connaitre ensuite une très belle vente en Premier League s’il s’impose chez les Toffees. Tout est en tout cas en ordre et la visite médicale va pouvoir commencer pour un joueur que Lyon laisse partir sans regrets étant donné le montant de la transaction. Mais il va falloir compenser la perte d’un tel joueur, solide défensivement et qui apportait aussi son total de buts sur une saison grâce à son jeu aérien. Mais en attendant, c’est le comptable de l’OL qui se frotte les mains pour ce qui est une vente avec une plus-value rarement vue dans le monde du football en si peu de temps.