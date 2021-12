L'OL tremble en coulisses, les départs s'enchainent !

Dans : OL.

Par Alexis Rose

L’Olympique Lyonnais traverse une période très compliquée, et le départ de Pierre Sage, qui était l’un des entraîneurs de référence au centre de formation, ne va pas arranger les choses…

Le club rhodanien est vraiment en train de perdre toutes ses forces vives. Suite aux départs de Patrice Girard, un recruteur historique qui a décidé de poursuivre sa carrière à Angers, ou de Juninho, l’OL enregistre une nouvelle perte majeure. Puisqu’au cours des dernières heures, Pierre Sage a lui aussi décidé de faire ses valises du côté de Lyon. Entraîneur de l’équipe U16 des Gones, l’entraîneur français a effectivement choisi de rejoindre le Red Star. Selon L’Equipe, Pierre Sage va donc devenir l’adjoint d'Habib Beye. Une belle promotion pour l’ancien adjoint de Karim Mokeddem à Lyon La Duchère en 2018-2019. Car s’il a fait la majeure partie de sa carrière de coach dans la formation, il aspire à voir plus haut dans le monde pro.

Lyon dos au mur

« Je préfère dire que j’ai de l’ambition et échouer que de ne pas l’afficher. Évidemment, j’aspire à entraîner les plus grands et au meilleur niveau », déclarait Pierre Sage en mars. Il va retrouver le National cotoyé en 18-19 à la Duch avec K. Mokeddem. https://t.co/9qknsGmmyi — Arnaud Clement (@NanoClmnt) December 30, 2021

« Je préfère dire que j'ai de l'ambition et échouer que de ne pas l'afficher. Évidemment, j'aspire à entraîner les plus grands et au meilleur niveau », avait lâché, en début d’année, le désormais ex-entraîneur de l’OL dans les colonnes du Progrès. En tout cas, ce départ est une nouvelle perte majeure pour Lyon. Puisqu’avec Amaury Barlet, Sage était l’un des coachs principaux de l'académie lyonnaise, sachant qu’il était par exemple chargé du « développement et de l'enseignement de la méthodologie de formation ». Mais c’est désormais chez le 12e de National que l’ancien manager général de Bourg-Péronnas va apporter sa science du football. Au grand dam de Jean-Michel Aulas et de Jean-François Vulliez, le directeur du centre, qui vont devoir trouver un remplaçant digne de ce nom à Sage, vu que les futures pépites de Lyon perdent un vrai référent…