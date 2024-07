L'OL se jette sur un cadre milanais à 22 millions d'euros

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mercato de l'Olympique Lyonnais ne semble pas devoir se ralentir, même si l'OL doit faire des ventes. Et John Textor pourrait rapidement voir un de ses compatriotes signer.

Ce n’est pas le plus connu des joueurs de l’AC Milan et de la sélection américaine, mais pourtant Yunus Musah a aligné les matchs que ce soit avec le club lombard ou avec l’équipe des Etats-Unis. La saison passée, il a disputé 40 rencontres toutes compétitions confondues avec son club et 12 sous le maillot de son pays. A 21 ans, le milieu de terrain est donc un cadre, et Milan ne s’y était pas trompé en allant le chercher l’an dernier à Valence 20 millions, le club espagnol ayant lui déniché le natif de New York à Arsenal. Et c'est probablement ce qui a attiré l'Olympique Lyonnais, puisque Foot Mercato révèle l'intérêt du club de John Textor pour Yunus Musah, nonobstant la valeur du milieu que Transfermarkt situe à hauteur de 22 millions d'euros.

L'OL ne veut pas ralentir la cadence eu mercato

Le site spécialisé précise que pour l'instant ce très vif intérêt de l'Olympique Lyonnais pour Yunus Musah ne s'est pas encore transformé en offre financière auprès de l'AC Milan, car l'OL souhaite évidemment essayer d'adoucir l'addition en cas de transfert de l'international américain. Reste aussi à connaître l'avis de Musah, qui devrait accepter de quitter un club qui jouer la Ligue des champions et où il a encore quatre ans de contrat pour signer à l'OL où c'est l'Europa League qui se profile, tout cela à deux ans du Mondial 2026 qui se jouera en partie aux Etats-Unis. Le dossier risque donc d'être compliqué, mais la cellule recrutement de Lyon l'a montré avec Georges Mikautadze, impossible n'est pas lyonnais au mercato.